L'ultimo mese della Juventus è segnato da una flessione nei risultati, dovuto anche alle difficoltà riscontrate dalla difesa, storicamente punto di forza sia dei bianconeri che delle squadre allenate da Massimiliano Allegri. Solamente una vittoria nelle ultime sei partite (contro il Frosinone) e 8 gol incassati nelle ultime 5 partite (2 contro Napoli, Frosinone e Verona, uno controInter ed Udinese), ciò nonostante la Vecchia Signora vanta il secondo miglior rendimento difensivo del campionato con 21 reti subite. L'intenzione per il futuro è quella di ergere un muro invalicabile in vista della prossima stagione e, in virtù di questo, sono stati vagliati negli ultimi mesi parecchi nomi. Secondo Tuttosport, anche quello di Ousmane Diomande ivoriano classe 2003 dello Sporting Lisbona è uno dei profili seguiti dai bianconeri.



IL PROFILO - Il giovane ivoriano (classe 2003), fresco vincitore della Coppa d'Africa con la Costa d'Avorio e avversario dell'Atalanta prima nella fase a gironi e ora negli ottavi di finale di Europa League, è arrivato in Portogallo nel gennaio dello scorso anno dal Midtjylland per 7.5 milioni di euro e si è conquistato presto una maglia da titolare a suon di prestazioni. Difensore centrale di 190 cm, risulta essere molto forte fisicamente, abile nello stacco aereo, ma anche piuttosto veloce e molto abile nell'1 vs 1. Rappresenta il prototipo del difensore moderno aggressivo; come stile difensivo ricorda per alcuni aspetti quello di Tomori e del Cuti Romero, anche se è meno rapido ma più potente fisicamente. Risulta però delle volte precipitoso negli interventi, può migliorare da un punto di vista tecnico nell'uscita pulita con passaggi per il centrocampista. Da un punto di vista tattico risulta anche congeniale nel modulo attuale della Juventus (3-5-2) dal momento che nel 3-4-3 di Amorim ha interpretato tutti e tre i ruoli del pacchetto difensivo, potendo giocare centralmente, sul centrosinistra e sul centrodestra. Nel corso di questa stagione ha disputato 7 partite in Europa League condite da 1 gol, mentre nel campionato portoghese in 17 presenze ha segnato 1 rete e fornito 1 assist. Il suo contratto con il club portoghese scadrà nel 2027, forti di questo non sarà quindi facile acquistarlo, anche perché il valore di mercato secondo Transfermarkt è di 40 milioni di euro.