Come riporta Calcionews 24, c’è una suggestione che indica un possibile scambio di giocatori sull’asse Juventus - Manchester United. Agli inglesi andrebbe l’attaccante Mario Mandzukic, non più sicuro di un futuro a Torino, mentre ai bianconeri si accaserebbe il terzino Matteo Darmian. Quello di Darmian non è un nome nuovo accostato alla Juventus. Il giocatore, classe 1989, è dato in uscita dai Red Devils e per lui si sono già mosse Valencia e Inter.