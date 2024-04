Juvemania: il punto nel derby è troppo poco, così si rischia la Champions anche con 5 posti

Marcello Chirico

35 minuti fa



Quello di sabato è stato un derbyno finito giustamente in parità, perché alla fine nessuna delle 2 squadre è stata capace di sfruttare le poche occasioni costruite. Clamorose le prime tre capitate alla Juve nei primi 20 minuti e fallite da Vlahovic (2 volte) e Locatelli, quindi una sola con Yildiz nella ripresa e Vlahovic (sempre lui) che non si fa trovare pronto sulla respinta di Milinkovic-Savic. Il Toro ha osato di più nel 2° tempo e Szczesny - inoperoso nella prima parte di gara - ha dovuto prodursi in una gran parata su colpo di testa di Sanabria, dopodichè al 93° Lazaro non ha assestato il colpo del ko non centrando di testa la porta: sarebbe stata la rete che avrebbe deciso il derby. Finito però giustamente in pareggio.



Pari che ha accontentato la Juventus, e lo si è visto plasticamente nel finale di gara, quando l'intera panchina bianconera ha seguito in piedi i minuti di recupero nel momento in cui il Toro stava producendo il suo massimo sforzo. Il triplice fischio è stato quasi liberatorio e si è vista sulla faccia di giocatori e tecnico la soddisfazione per aver portato a casa il punticino. Allegri ha pure dichiarato di aver assistito ad una bella partita.







Punto che muove la classifica, ma che resta comunque troppo poco, in vista soprattutto del calendario che aspetta la Juve nelle prossime 6 gare: la qualificazione Champions Madama dovrà andarsela a prendere facendo punti (almeno 9) con Cagliari, Milan, Roma, Salernitana, Bologna e Monza. Percorso pieno di insidie. l'Atalanta - al momento sesta - ha un calendario molto più semplice. Ci sarà da soffrire fino alla fine, ma per fortuna resta sempre il salvagente del quinto posto ottenuto dall'Italia col ranking Uefa. Anche se, con le prestazioni viste finora, pure quello potrebbe essere a rischio.