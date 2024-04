Zirkzee è davvero da Milan o Juventus? Il gol su azione manca da due mesi

Mettiamo subito le mani avanti:E poi, in ogni caso, non saremo noi a stabilirlo.è uno dei giocatori più belli da vedere della nostra Serie A, tnel fruire del calcio suo e del Bologna. Però, c'è un però. Perché se si parla di bel gioco, dribbling ed entusiasmo, sono quasi tre anni cheè il miglior giocatore della Serie A, eppure il portoghese viene(come i cinque mesi tra l'inizio dell'autunno 2023 e il pieno inverno di quest'anno)

L'ultimo gol su azione, l'ex Anderlecht lo ha trovato proprio a Roma,quando ha deciso la partita su assist dalla sinistra di Kristiansen.Due scalpi importanti, due gol fondamentali, poi tante buone cose ma nessuna rete, nemmeno nel 3-0 alla Salernitana che ha spezzato un periodo di effettiva magra per, una all'ultimo di Fabbian con l'Empoli e appunto tre contro i granata già spacciati. Gli avversari di queste 5 partite? Inter, Empoli, Salernitana, Frosinone e Monza. Era lecito aspettarsi di più,

Gli expected goals, il parametro che incrocia una serie di condizioni per misurare la reale pericolosità di un giocatore o di una squadra, non mentono:. Prima 0,02 col Verona, poi 0,21 con l'Inter, 0,06 con la Salernitana e 0,08 col Frosinone (dati Wyscout)Zirkzee era visibilmente stizzito per non esser riuscito a dare una mano al Bologna a sbloccare il risultato, nonostante un paio di guizzi dei suoi nel corso dei 90'. L'olandese. Che a Bologna, ovviamente, hanno un peso specifico differente, minore. Se Leao accusa le accuse (gioco di parole voluto) di essere poco concreto da ala, figurarsi cosa potrebbe piovere su Zirkzee, uno dei possibili sostituti di Giroud in rossonero.

E' ormai cosa nota da mesi l'interesse del, mentre si è fatto spazio nel flusso di notizie ultimamente quello della, forse collegato al probabile arrivo di Thiago Motta sulla panchina bianconera.C'è anche ilche si prepara a salutare Osimhen, ma il Bologna ha rimandato tutto a fine stagioneper permettere a Zirkzee di giocarsi lo scudetto nella prossima stagione. Con un po' più di continuità sotto porta unita alle sue doti tecniche, potrebbe essere l'ultima prima di approdare in qualche colosso europeo.