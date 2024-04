Juventus-Milan, Allegri e Pioli si giocano il secondo posto: bianconeri favoriti a 2.00

Sabato 27 aprile alle 18:00 va in scena la gara di Serie A, due squadre che non possono più guardare all'Inter come obiettivo da rincorrere ma che hanno un po' di orgoglio da riscattare in una sfida così importante. I rossoneri hanno 5 punti in più in classifica, ma nel giro di una settimana hanno perso l’Europa League e il derby scudetto, i bianconeri hanno ritrovato un po’ di serenità grazie alla finale di Coppa Italia appena conquistata e di fatto Massimiliano Allegri in una stagione non proprio esaltante ha ancora due missioni da portare a termine: la qualificazione alla prossima Champions League, ormai a un passo, e un titolo da piazzare in bacheca.

A tutto questo va aggiunto l’orgoglio di chiudere il campionato davanti ad una storica rivale. Anche se lo Scudetto è stato già vinto dall’Inter, quindi, Juventus-Milan vale tantissimo. Le quote sulla lavagna scommesse danno Allegri e i suoi favoriti a 2.00, contro il pareggio a 3.45 e il segno 2 a 3.85. Gara più da Under 2,5 a 1.75, che da Over 2,5 a 1.93.Una delle sfide più attese è quella tra Dusan Vlahovic e Olivier Giroud. Chi tra i due bomber metterà la propria firma sul match? Il serbo è proposto in gol sulla lavagna marcatori di Betaland a 2.30, mentre il francese è a 3.50.