La Juventus punta la prima vittoria stagionale in campionato e si affida al proprio campione nel big match contro il Milan. Dopo la rete al Malmoe in Champions League, Paulo Dybala è infatti pronto a marcare nuovamente il tabellino: per gli esperti, riporta Agipronews, è uno dei papabili bomber della serata a quota 3. La Joya ha quasi sempre fatto bene quando ha affrontato i rossoneri con 8 gol in 20 scontro diretti. Dall’altra parte prova a rispondere Olivier Giroud. Il francese vuole prendersi sulle spalle l’attacco rossonero vista la condizione fisica non perfetta di Zlatan Ibrahimovic: il francese si gioca a 3,25 in gol allo Stadium di Torino. Il marcatore più probabile resta proprio Ibrahimovic, a 2,75, pur essendo in dubbio per domenica sera. In quota c’è anche Alvaro Morata, a sua volta a segno in Europa: lo spagnolo, così come Moise Kean, paga 3 volte la posta giocata. Sugli esterni occhi puntati su Federico Chiesa, a 3,50, e Rafael Leao che prova a fare il bis dopo il gol alla Lazio a 4,25.