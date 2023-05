Juventus e Milan si affrontano nella sfida che chiude la 37° e penultima giornata di Serie A. Tre punti che diranno molto sulla corsa alla Champions League, che i rossoneri blinderebbero proprio con una vittoria; i bianconeri, a loro volta, sono all’ultima chiamata per sperare ancora nel quarto posto, in attesa poi di capire se la possibile squalifica da parte dell’UEFA arriverà o meno. I betting analyst vedono come favoriti per la vittoria gli uomini di Massimiliano Allegri a 2,35, mentre il «2» oscilla tra 3,05 e 3,10; il pareggio, infine, varia tra 3,30 e 3,35. Gli ultimi tre scontri diretti hanno visto al massimo due gol, e anche per questo l’Under è nettamente avanti sull’Over, rispettivamente a 1,66 e 2,10. Maggiore equilibrio, invece, sulla giocata Goal/No Goal, con il primo, a 1,80, che prevale sul secondo, a 1,90. L'ultimo confronto allo Stadium terminò 1-1: risultato che sembra ancora il più probabile, a quota 6, seguito dall'1-0 a 7 e dallo 0-1 a 8. È sfida aperta, infine, tra bomber: Dusan Vlahovic e Arkadiusz Milik, a 3,25 e 3,50, sembrano leggermente favoriti per trovare la via del gol rispetto ai rossoneri Olivier Giroud e Rafael Leao, entrambi a 3,80.