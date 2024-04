Juventus-Milan: le formazioni, dove vederla in tv e streaming

Big match all'Allianz Stadium. Sabato 27 aprile, calcio d'inizio alle ore 18, la 34esima giornata di Serie A si colora della super sfida tra. In palio? Beh, oltre un posto alla prossima Champions League, il ruolo di vice Inter in questo campionato.A dirigere l'incontro ci sarà, con lui gli assistenti Berti e Cecconi. Il quarto ufficiale è Ayroldi, mentre La Penna sarà al VAR, con Aureliano AVAR.Per la Juve i diffidati restano Andreae Timothy, mentre per i rossoneri occhio eventualmente a un giallo per. Naturalmente, Pioli non potrà utilizzarea Torino: tutti e tre salteranno la sfida dello Stadiu,

Juventus-Milan viene trasmessa in diretta sull'app Dazn, in streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, consolo di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.Telecronaca affidata a Stefano Borghi, con commento tecnico di Dario Marcolin.

Nessuna assenza da segnalare - oltre a Pogba e Fagioli, squalificati - per la Juventus di Allegri, che sceglierà soprattutto in base alle condizioni fisiche e atletiche della squadra. I bianconeri sono reduci dalla sfida dell'Olimpico contro la Lazio, dove hanno raggiunto la finale di Coppa Italia. Per il Milan, ecco, situazione decisamente differente: la difesa è ai minimi termini, con Tomori, Calabria e Theo Hernandez fuori per squalifica. Kalulu e Kjaer ancora out. Dal 1' si rivedrà Giroud.Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Cambiaso, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yildiz. All. Allegri

Maignan, Musah, Gabbia, Thiaw, Florenzi, Adli, Reijnders, Pulisic, Loftus-Cheek, Leao, Giroud. All. Pioli