Juventus, Fagioli e il conto alla rovescia: '-1'. Ecco quando torna

L'incubo è quasi finito e il ritorno in campo perè sempre più vicino: scatta il conto alla rovescia.Il centrocampista classe 2001 dellanon gioca una partita ufficiale dallo scorso 1° ottobre contro l', ultima presenza prima della squalifica, arrivata dopo aver patteggiato con la Procura Federale, per il caso- Fagioli aveva spiegato di voler giocare almeno altre due partite in questa stagione e ora vede il traguardo a un passo. Il centrocampista non trattiene l'emozione e il suo messaggio, in una story su Instagram, lancia il countdown: "".

- Come spiegato dalla FIGC nei comunicati dell'epoca, Fagioli è stato sanzionato con una, "5 dei quali commutati in prescrizioni alternative".- La FIGC aveva specificato anche la natura delle 'prescrizioni alternative' citate nel comunicato: "Riguardo le prescrizioni alternative, Fagioli dovrà partecipare ad un piano terapeutico della durata minima di 6 mesi e ad un ciclo di almeno 10 incontri pubblici, da svolgersi nell’arco di 5 mesi, presso Associazioni sportive dilettantistiche, Centri federali territoriali, Centri per il recupero dalla dipendenza dal gioco d’azzardo, e comunque secondo le indicazioni e il programma proposti dalla FIGC".

. Il centrocampista può disputare l'ultima gara di campionato trama non solo, potrebbe essere disponibile per(valida per la 37esima giornata di Serie A)- Con la squalifica di campo di 7 mesi, Fagioli salta. A queste si aggiungono le cinque partite di Coppa Italia,all'Olimpico di Roma.