Juventus-Milan per il secondo posto: Allegri avanti su Pioli, in quota sfida del gol Vlahovic-Giroud

5 minuti fa



Non il periodo migliore della stagione per Juventus e Milan, che si ritrovano da avversari sabato pomeriggio allo Stadium per cercare di chiudere la stagione al secondo posto dietro l’Inter campione d’Italia. I bianconeri, sull’onda della qualificazione alla finale di Coppa Italia, vedono il successo a 2,05 contro il colpo rossonero, come nell’ultimo precedente allo Stadium di maggio, che oscilla tra 3,60 e 3,70. Fissato invece a 3,35 il pareggio che manca dal 2021. Sono ben cinque gli Under 2.5 consecutivi tra i due club, con il sesto in pole a 1,77, sull’Over 2.5 dato a 2,04. Per quanto riguarda il risultato esatto invece comanda l’1-1 a 5,40, seguito dall’1-0, come nell’ultima vittoria bianconera in casa datata 2019, proposto a 6,25, mentre lo stesso parziale ma a favore di Giroud e compagni vale 8,50 volte la posta. Proprio il bomber francese ha deciso l’ultimo match allo Stadium: il bis del numero 9 rossonero si attesta a 3,50, stessa quota del centro di Federico Chiesa, che tra gol e assist ha partecipato a 6 marcature in carriera contro il Milan. Tuttavia, in lavagna comanda Dusan Vlahovic, già a quota 10 reti in Serie nel 2024, a 2,25.