Deluse contro e con il dente avvelenato. Dopo aver fallito l’accesso alla finale di Europa League e Champions domenica sera, alle 20:45, Juventus e Milan si ritroveranno in campo per disputare il penultimo atto della stagione. Gara da riscatto, dunque, non solo per aver fallito l’accesso alle finalissime continentali ma anche per l’evolversi di una stagione condizionata dalla penalizzazione inflitta ai bianconeri che ha stravolto la classifica e ridisegnato i piazzamenti alle competizioni europee. L’imperativo è vincere soprattutto per la formazione di casa per sperare di rientrare, anche con la penalizzazione, in zona Champions, Europa o Conference League. Punti servono anche ai rossoneri che non possono permettersi due sconfitte consecutive in quanto nell’ultimo turno ospitano un Verona che vuol salvarsi. E’ sicuramente il match clou della penultima giornata della serie A. Il Milan a sessantaquattro punti è avanti di quattro lunghezze sulla Juve penalizzata ora costretta a rincorrere a cinquantanove. Oltre al passo falso nelle semifinali la Signora in campionato è reduce dalla sconfitta con l’Empoli per 4 a 1 mentre il Milan, invece, dal rotondo successo per 5 a 1 contro la retrocessa Sampdoria. In questa classica del calcio italiano si sono già affrontate ben 240 volte con l’ago della bilancia che pende sul versante juventino per aver conquistato 93 successi a fonte delle 70 vittorie dei milanisti che hanno all’attivo anche 77 pareggi. Per i cultori dei gol 340 ne hanno messo a segno i piemontesi, 309 i lombardi. All’andata, l’8 ottobre scorso, furono i rossoneri ad aver la meglio con un secco 2 a 0 con i gol di Tomori e Diaz. Massimiliano Allegri, il tecnico bianconero, proporrà il meglio dei giocatori disponibili per questa sfida cruciale della stagione. Toccherà a Vlahovic essere questa volta il punto di riferimento in attacco della squadra che potrà contare sulla collaborazione anche di Cuadrado e Kostic sulle fasce. Bremer, tra gli altri, sarà riproposto al centro della retroguardia. Anche Stefano Pioli, l’allenatore dei rossoneri, riproporrà la formazione tipo ma dovrà gioco forza a meno di Bennacer alle prese con un lungo infortunio. Il fattore condiziona ancora una volta le proposte dei betting analyst che bancano sulla lavagna favoriti i bianconeri e propongono una quota più bassa per il successo con l’1 a 2,32, comunque non molto distante dal 2 a 2,32 e con l’X che moltiplica per 3,35. Qualora dovesse essere in campo è Ibrahimovic l’indiziato numero uno a siglare il primo o l’ultimo gol della partita offerto a 6,50 con seguire Vlahovic a 7,00, Milik e 7,50, Giroud a 8,00, Leao a 8,75 e Kean a 9,75.