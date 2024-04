Juventus, Milik ancora fuori: a giugno può partire, il risparmio a bilancio e la cifra da incassare

Un'annata sulle montagne russe. Quella di Arek Milik, che a causa della grande concorrenza (Vlahovic, Kean, Chiesa e Yildiz) e degli infortuni, l'ultimo la lesione di primo grado all’adduttore lungo della coscia sinistra rimediata a metà marzo prima del Genoa, ha fatto fatica a carburare.(tutti e tre al Frosinone, nei quarti di finale), per un totale di 865'. Sono solo 8 i match giocati da titolare, 6 di questi in campionato.Il polacco ha tanta voglia di giocare, di dare il suo contributo, in un finale di stagione decisivo per la Juventus, ma non è ancora arrivato il suo momento. Dopo aver saltato il derby Genoa, Lazio (due volte) e Fiorentina, sabato alle 18 vedrà dalla tribuna il derby contro il Torino. Al momento non c'è una data precisa riguardo al rientro,

Ora conta solo il campo, la Juventus e la Polonia, che giocherà la fase finale dell'Europeo in Germania, poi ci sarà modo di parlare del suo futuro. Milik, riscattato la scorsa estate dal Marsiglia per 6,3 milioni (pagabile in tre esercizi a partire da luglio 2023) più 1,1 milioni di bonus,La Juventus è consapevole che trovare sul mercato un profilo del suo valore e della sua esperienza non è facile, ma se dovesse arrivare una proposta la prenderebbe in considerazione.

Tra ammortamento del cartellino e ingaggio, Milik pesa sulle casse bianconere 8,57 milioni a stagione.