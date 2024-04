Juventus su Thiago Motta: i nomi per il Bologna

10 minuti fa



Thiago Motta flirta con la Juventus e il Bologna si copre le spalle. In caso in cui l'attuale allenatore vada via a fine stagione, i dirigenti del club rossoblù stanno valutando alcuni profili in particolare.



Tra questi ci sono quelli di Raffaele Palladino (Monza, cercato pure dalla Fiorentina per il dopo Italiano, nel mirino del Napoli), Fabio Pecchia (primo in classifica col Parma in Serie B) e Alessio Dionisi, reduce dall'esonero con il Sassuolo, dove ora in panchina c'è Davide Ballardini.