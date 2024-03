Juventus, Milik e Alcaraz out contro la Lazio. Chi gioca in attacco? Arriva una soluzione dalla Next Gen

GS

47 minuti fa

1

Non arrivano buone notizie dalla Continassa. Agli ordini di Massimiliano Allegri, la Juventus ha svolto il classico allenamento di preparazione, in vista dell’insidiosa trasferta dell’Olimpico, quando la Vecchia Signora verrà ospitata dalla Lazio per una delicata sfida in zona qualificazione alla prossima edizione della Champions League.



Nel corso della sessione odierna, né Arkadiusz Milik né Carlos Alcaraz hanno partecipato all’allenamento insieme al resto del gruppo. Lavoro differenziato a parte di riabilitazione per recuperare dai rispettivi infortuni di natura muscolare. Nessuno dei due giocatori bianconeri, dunque, sarà a disposizione di Allegri per la partita contro i biancocelesti. Con Dusan Vlahovic squalificato, si apre il tema di chi giocherà come riferimento centrale dell’attacco piemontese: Moise Kean è il favorito a riprendersi una maglia da titolare, mentre Nikola Sekulov, 22enne ala destra della Next Gen, viaggia verso la convocazione e un posto tra la panchina bianconera.