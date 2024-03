Juventus e Szczesny: prove di rinnovo

, portiere classe 1990, andrà in scadenza di contratto con lail 30 giugno del 2025. Secondo La Stampa, il club bianconero vorrebbe rinnovare il contratto del nazionale polacco e starebbe aspettando la fine di questa stagione per far partire ufficialmente le trattative. Szczesny, da parte sua, ha più volte ribadito la volontà di chiudere la carriera a Torino.Nonostante Szczesny sia attualmente uno dei giocatori più anziani nella rosa della Juventus, e nonostante il suo stipendio sia tra i più elevati del club, la dirigenza bianconera ha avviato dialoghi con l'obiettivo di prolungare il contratto del portiere polacco. Si spera di garantire almeno un'altra stagione di servizio, possibilmente ristrutturando l'attuale accordo retributivo.

Szczesny, che, ha collezionato con la maglia della Juventus 244 presenze, subendo 225 gol. Nel suo palmares in bianconero ci sono 3 scudetti, 2 Coppe Italia e 2 Supercoppe italiane.