Se la stagione della Juve non è stata eccezionale lo stesso non si può dire di quella di Rabiot a livello individuale. Anzi, con 8 reti e 4 assist, quella che sta volgendo al termine è stata la migliore annata del francese da quando veste la maglia della Juventus. E probabilmente anche l’ultima considerando che la trattativa per il rinnovo del contratto è in fase di stallo. Dove giocherà Adrien nella prossima stagione? Il punto nel nostro focus video.