La prossima estate sarà, con ogni probabilità, quella dell’addio di Davide Frattesi al Sassuolo. Il nazionale azzurro si è confermato anche in questa stagione su standard di rendimento decisamente alti, un centrocampista box to box come pochi ce ne sono in Italia. E proprio queste caratteristiche abbinate a un innato feeling con il gol ( già 7 in campionato) potrebbero essere esaltate in un campionato dai ritmi intensi come quelli della Premier League., un amore calcistico totale sbocciato nella comune esperienza proprio al Sassuolo. Il tecnico bresciano sta spingendo sull’acceleratore per averlo di nuovo a disposizione nel suo Brighton. I seagulls. La richiesta di 40 milioni non spaventa il club inglese che si sta avvicinando sempre di più ed è pronto a sferrare l’affondo decisivo.La Premier chiama e ora bisogna capire se e come risponderanno le italiane., un profilo che mette d’accordo proprio tutti in casa bianconera. Prima però dovrà essere definita la questione relativa al nuovo direttore sportivo.Ecco perché il Sassuolo spinge per l’opzione Brighton, sicuramente più attraente dal punto di vista economico. Dopo aver ceduto Scamacca al West Ham e Traorè al Bornemouth, Carnevali punta a cedere anche Davide in Premier League.