Juventus-Monza: le probabili formazioni, dove vederla in TV e in streaming

Partita: Juventus-Monza

Data: sabato 25 maggio 2024

Orario: 18.00

Canale TV: Dazn

Streaming: Dazn

Dove vederla: la partita Juventus-Monza può essere vista in streaming su Dazn, attraverso qualsiasi tipo di dispositivo (Smart TV che attraverso pc, smartphone, tablet, console di gioco (PlayStation e Xbox) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast).

Telecronaca Dazn: Stefano Borghi, commento tecnico di Massimo Gobbi

Si chiude il sipario: nella 38a e ultima giornata del campionato di Serie A, all'Allianz Stadium, ci saranno un po' di saluti da fare. Ad Alex Sandro, in primis, che lascia dopo otto stagioni. Poi a Paolo Montero, traghettatore della Juve in queste ultime due partite.è una gara, per il resto, che non sposterà la classifica: potrà regalare il terzo posto ai bianconeri, ma non modificare alcun verdetto.

Possibilità tridente per la Juventus, che potrebbe schierare dal primo minuto sia Yildiz che Federico Chiesa. Intanto, le assenze: restano out De Sciglio e Adrien Rabiot, entrambi per problemi muscolari. Non ci sarà nemmeno Cambiaso, squalificato. Davanti a Perin, Danilo dovrebbe giocare con Rugani e Alex Sandro (quest'ultimo raggiunge Nedved come il giocatore più presente di sempre tra gli stranieri juventini); Weah a destra e Iling a sinistra, mentre Alcaraz potrebbe far coppia con Fagioli in mezzo. Davanti? In tre: Yildiz e Chiesa, in mezzo Milik.

Capitolo Monza: 3-4-2-1 per Palladino, che potrebbe essere al passo d'addio. Izzo, Marì e Caldirola dietro, mentre Birindelli e Zerbin possono agire sugli esterni. Pessina e Bondo a supporto di Colpani e Carboni. Mota unica punta.Perin; Danilo, Rugani, Alex Sandro; Weah, Fagioli, Alcaraz, Iling; Chiesa, Milik, Yildiz. All. Montero: Di Gregorio; Izzo, P. Marì, Caldirola; Birindelli, Pessina, Bondo, Zerbin; Colpani, Carboni; Mota Carvalho. All. Palladino