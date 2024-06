Jimenez resta al Milan: riscattato dal Real Madrid, c'è una clausola

Getty Images

Alejandro Jiménez Sánchez

, meglio conosciuto comesarà ancora un giocatore dele, questa volta, il suo cartellino sarà tutto di proprietà del club rossonero. Dopo un anno importante passato in prestito dale in cui ha fatto la spola fra Primavera e prima squadra, dove ha trovato l'esordio sia in Serie A che in Coppa Italia per un totale di 5 partite, il terzino spagnolo è stato riscattato dal club rossonero che ha scelto di investire ancora su di lui., e oggi quella cifra è stata versata al club madrileno che si è però tenuto la possibilità di controriscattare a cifre più alte il cartellino del terzino sinistro, ma destro di piede.

e sarà uno dei perni della formazione Under 23 che il club rossonero farà partire in Serie C nella prossima annata, con Daniele Bonera in panchina e con la supervisione di Zlatan Ibrahimovic che sta spingendo molto su questo progetto.