Juventus-Napoli 4-3

Marcatori: 16' p.t. Danilo (J), 19' p.t. Higuain (J), 17' s.t. Ronaldo (J), 21' s.t. Manolas (N), 23' s.t. Lozano (N), 36' s.t. Di Lorenzo (N), 47' s.t. Koulibaly aut. (pro J)

Assist: 16' p.t. Douglas Costa (J), 19' p.t. Matuidi (J), 17' s.t. Douglas Costa (J), 21' s.t. Ruiz (N), 23' s.t. Zielisnk (N), 36' s.t. Callejon (N)

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio (dal 15' p.t. Danilo), Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira (dal 16' s.t. Emre Can), Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain (dal 21' s.t. Dybala), Ronaldo. All. Sarri (in panchina Martusciello).

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam (dall'1 s.t. Mario Rui); Allan (dal 29' s.t. Elmas), Zielinski; Callejon, Ruiz, Insigne (dall'1' s.t. Lozano); Mertens. All. Ancelotti.

Arbitro: Orsato di Schio

Ammoniti: 40' p.t. Ghoulam (N), 43' p.t. Di Lorenzo (N), 7' s.t. Matuidi (J), 35' s.t. Alex Sandro (J), 38' s.t. Douglas Costa (J), 46' s.t. Elmas (N).