Due italiane in semifinale di Champions League, due in Europa League, una in Conference. Il trionfo settimanale della squadre della Serie A nelle coppe europee deve però subito essere messo da parte in vista del ritorno del campionato, che riparte con la Juventus terza in classifica dopo la sospensione dei 15 punti di qualificazione. E sarà un weekend caldissimo proprio con Juventus-Napoli, in programma per domenica 23 aprile alle 20:45, a prendersi i riflettori. La squadra di Luciano Spalletti è pronta a scatenare la sua rabbia dopo i quarti di Champions League persi contro il Milan e ora vuole chiudere al più presto la questione scudetto, ma dall’altra parte i bianconeri vogliono tornare ad alzare la voce nella lotta per i primi quattro posti. Sulla lavagna scommesse c’è grande equilibrio, con i campani favoriti ma a quota 2,62, contro il successo bianconero a 2,87 e il pareggio a 3,10. Il posticipo del lunedì sarà Atalanta-Roma. I giallorossi hanno quattro giorni per riprendersi dai 180 minuti di lotta e passione contro il Feyenoord e hanno nel mirino la quarta vittoria di fila in Serie A. I bergamaschi avranno dalla loro il fattore pubblico e maggiori forze fisiche, ma devono rialzarsi visto che nelle ultime due partite contro Bologna e Fiorentina hanno ottenuto un solo punto. Una situazione che vede Gasperini favorito a 2,32, contro il segno 2 a 3,20. Per quanto riguarda le zone alte della classifica la Lazio è lanciatissima verso il quinto successo di fila in campionato e si gioca vincente a 1,87 contro il Torino. Milan e Inter devono invece rimontare in zona Champions e in una giornata da sfruttare al massimo sono favorite rispettivamente a 1,50 contro il Lecce e a 1,52 contro l’Empoli. Sampdoria-Spezia è invece il confronto più importante per quanto riguarda la zona salvezza. Nel derby ligure i blucerchiati hanno dalla loro le quote della vigilia e il segno 1 che li porterebbe a -7 proprio dai bianconeri si gioca a 2,57, ma lo Spezia quartultimo deve tenere a distanza le inseguitrici (soprattutto il Verona che è a -3) e il successo a Marassi vale 2,92. La Cremonese sta dando segnali importanti e cerca la terza vittoria di fila: il segno 2 contro l’Udinese vale 4,70.