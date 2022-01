Juventus-Napoli 1-1



Marcatori: pt 23' Mertens (N); st 9' Chiesa (J).

Assist: pt 23' Politano (N).



Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Rugani, De Ligt, Alex Sandro (30' st De Sciglio); McKennie, Locatelli, Rabiot (20' st Rabiot); Chiesa (36' st Kulusevski), Morata (30' st Kean), Bernardeschi (20' st Dybala). A disp. Perin, Senko, Arthur. All. Allegri.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Ghoulam; Demme, Lobotka (47' st Zanoli); Politano (32' st Elmas), Zielinski, Insigne; Mertens (43' st Petagna). A disp. Marfella, Costanzo, Idasiak, Vergara, Spedalieri. All. Spalletti (in panchina Domenichini).



Arbitro: Sozza di Seregno.

Ammoniti: pt 44' Alex Sandro (J); st 41' Demme (N), a fine partita Dybala (J).