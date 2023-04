Di nuovo terza in classifica, proprio a ridosso di uno dei confronti più attesi della stagione. La Juventus torna al campionato dopo le fatiche di Europa League e si prepara a un testa a testa ora ancora più significativo. Allo Stadium arriva il turno del Napoli, in cerca di riscatto dopo l'uscita dalla Champions e a caccia degli ultimi punti per conquistare lo scudetto. Obiettivo tutt'altro che scontato secondo gli analisti, per i quali la partita di domenica sera è la più equilibrata di tutto il turno. Sono gli azzurri a spuntarla di pochissimo, a quota 2,65, contro il 2,85 della Juventus e il 3,10 del pareggio. Identica la divisione tra gli scommettitori, in questo caso con il 36% finito sul Napoli, il 33% sui padroni di casa e il 31% sul pari. Tre mesi fa al Maradona i partenopei dilagarono chiudendo la contesa per 5-1; stavolta, però, le quote spingono per un incontro "prudente" e dal punteggio contenuto, con l'Under 2,5 in netto vantaggio (a 1,65) sul 2,11 dell'Over, mentre per il risultato esatto il punteggio favorito è l'1-1 a 5,32. Anche le statistiche dei bianconeri spingono per un risultato con poche reti: come emerge dal sito Calcio.com, infatti, Allegri e i suoi hanno chiuso in Over 2,5 solo il 37% delle partite disputate finora. Il capitolo attaccanti è comunque caldissimo, con Osimhen e Kvaratskhelia pronti a rifarsi dopo la serata di Champions contro un Vlahovic ancora in cerca della scossa accanto a Milik. È il nigeriano (autore di una doppietta all'andata) ad aprire il tabellone dei marcatori, a 2,85, con Kvara a 3,50 per il gol e a 4,00 per l'assist. Quasi alla pari invece gli attaccanti bianconeri, con il serbo a 3,50 e il polacco a 3,65. Si riaprirà invece domenica la sfida a distanza tra Inter e Milan, prima tappa nella marcia di avvicinamento alla semifinale di Champions League. La priorità è ora conquistare punti preziosi in campionato per rientrare nella top 4 di fine stagione, e per entrambe il turno sembra propizio. A iniziare saranno i nerazzurri, avanti a 1,54 su Planetwin365 per la trasferta a ora di pranzo contro l'Empoli (5,70), che a parte il successo con il Lecce è da settimane in crisi di risultati. Per i nerazzurri sarà l'occasione della rivincita dopo il blitz subìto a San Siro lo scorso gennaio, in una partita che i betting analyst prevedono da almeno tre gol complessivi, con l'Over 2,5 a 1,72. Ancora più in discesa la strada del Milan, in campo alle 18 contro il Lecce: dopo il 2-2 in rimonta dell'andata, i tre punti a San Siro si giocano a 1,48, con i giallorossi lontanissimi a 7,10 e un altro pari a 4,10. In campo Rebic potrebbe partire titolare al posto di Giroud, e anche in quota il croato avanza per il gol, a 3,30. Nell'Inter invece nuova chance per Lukaku, dato a 2,35 come Lautaro e con Correa che spunta a 4,00. Di nuovo senza Immobile, ma ancora affamata di punti, la Lazio seconda in classifica cerca nell'anticipo di domani un'altra conferma, stavolta contro un Torino a secco di vittorie da quattro giornate. Sulla carta un obiettivo alla portata, visto l'«1» offerto a 1,82, in netto vantaggio sul 4,70 dei granata. Il dato sorprendente arriva però dagli ultimi quattro confronti diretti, tutti finiti in pareggio, e stavolta un'altra «X» si gioca a 3,35. Senza il capitano, Sarri si affiderà al tridente formato da Pedro, Felipe Anderson e Zaccagni: è proprio quest'ultimo, uno dei più in forma tra i biancocelesti, a spiccare nelle scommesse sui marcatori, a quota 3,25, seguito dal brasiliano (3,50) e dallo spagnolo (3,65). Sanabria è invece l'uomo più pericoloso tra gli ospiti (4,50), con Miranchuk al suo fianco (6,00). Appena quattro le reti complessive segnate nei precedenti dal 2021 a oggi, e anche stavolta gli analisti puntano decisi sull'Under 2,5, dato 1,50 contro il 2,42 dell'Over. La Lazio, intanto, si candida fortemente anche a migliore difesa del campionato: i biancocelesti valgono ora 1,90 nella speciale scommessa, a ridosso del Napoli (1,80) e in netto vantaggio sulla Juventus (5,75).