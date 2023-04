Juventus-Napoli (domenica 23 aprile alle ore 20.45, in diretta streaming su Dazn) è una gara valida per la 31ª giornata di Serie A.



LE ULTIME - Allegri non può contare su Bremer, ko contro lo Sporting, oltre a Kean e Kaio Jorge. Spalletti in Champions ha perso Mario Rui, Politano e Rrahmani, che raggiungono Simeone in infermeria.



PROBABILI FORMAZIONI



JUVE (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bonucci, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic.



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.