Sudakov: 'Ispirazioni? Ci metto Barella. Voglio un campionato top, la Serie A non fa eccezione'

Redazione CM

Georgiy Sudakov, centrocampista offensivo dello Shakhtar Donetsk, ha parlato a Sportitalia, cominciando dai propri modelli di riferimento:



"Mi piace il modo di giocare di Luka Modric, poi Phil Foden è un grandissimo calciatore che sta dimostrando tutta la sua fantastica qualità. E posso citare anche Barella. Sono tutti calciatori molto creativi e con grandi colpi, che stanno offrendo prestazioni incredibili ad alto livello già da molto tempo. Se parliamo di Modric sono 15 anni che fa certe cose in grandi palcoscenici. Barella e Foden sono più giovani, ma da almeno 5 anni giocano a grande livello ed è un qualcosa di fantastico".



CONSIDERAZIONE - Sudakov, che fa parte della lista dei giovani talenti più seguiti a livello europeo, non si fa prendere troppo dall'emozione: "È bello sapere di avere un tale riconoscimento, ma io continuo a lavorare e non ci penso". E quando gli viene chiesto se prenderebbe in considerazione una proposta dalla Serie A, non ha dubbi: "Certo. Come ho detto, la Premier League è un campionato incredibile, ma prima di tutto voglio giocare in una delle prime 5 leghe e l’Italia non fa eccezione in tal senso".



LA SITUAZIONE: QUANTO COSTA SUDAKOV? - Sudakov, 22 anni, 4 gol e 1 assist in 12 partite in stagione con gli arancioneri del Donbass, ha firmato un rinnovo che prevede una clausola rescissoria inattaccabile per il calcio italiano, 150 milioni di euro. Non solo, sul giocatore ci sono anche altri top club europei come Manchester City, Barcellona, Bayern Monaco e Liverpool - l'unica ad esserci andata davvero vicino - e il rischio è che possa scatenarsi un'asta a cifre importanti. Ma Napoli e soprattutto Juventus restano vigili, in attesa di un'apertura tra le maglie dei club più importanti del mondo e di un segnale da parte del giocatore stesso, che intanto ha lasciato aperto uno spiraglio.