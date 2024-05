Juventus Next Gen, Yildiz e i big potrebbero scendere per i playoff? Cosa dice il regolamento

Potranno essere impiegati in playoff o playout solamente i calciatori che non hanno raggiunto nel corso della stagione le 25 presenze con almeno 30 minuti giocati per ciascuna presenza nel campionato disputato dalla prima squadra.

Non potranno prendere parte i giocatori che sono nati prima del 1º gennaio 2001

Non potranno giocare coloro che hanno oltre 50 gare totali in Serie A

Non potranno essere impiegati i convocati nella giornata di Serie A

Laprosegue il suo cammino ai playoff di Lega Pro, dopo la vittoria contro il Pescara ora la sfida è in andata e ritorno contro la Casertana.La squadra di Massimo Brambilla è uscita sconfitta per 1-0 sul finale dallo stadio Moccagatta di Alessandria nella serata di ieri quindi si deciderà tutto al ritorno, a Caserta, in una gara che si prospetta essere molto difficile.La domanda che tutti isi pongono è: non possono scendere alcuni giovani dalla prima squadra? Ecco cosa dice il regolamento:

Fabio Miretti ha 56 presenze in Serie A, quindi NON potrà scendere a disputare i playoff con la Next Gen.

ha 56 presenze in Serie A, quindi NON potrà scendere a disputare i playoff con la Next Gen. Nicolò Fagioli , classe 2001 ha 33 presenze totali in Serie A, in questa stagione soltanto 6 che superano i 30 minuti: potrebbe scendere in Next Gen.

, classe 2001 ha 33 presenze totali in Serie A, in questa stagione soltanto 6 che superano i 30 minuti: potrebbe scendere in Next Gen. Kenan Yildiz, classe 2005 , ha 25 presenze totali in Serie A, in stagione ha 11 presenze che superino i 30'. Potrebbe giocare i playoff agli ordini di Massimo Brambilla.

classe 2005 ha 25 presenze totali in Serie A, in stagione ha 11 presenze che superino i 30'. Potrebbe giocare i playoff agli ordini di Massimo Brambilla. Samuel Iling-Junior, classe 2003, 34 presenze totali in Serie A, in stagione 22 presenze da oltre 30 minuti. Potrebbe anche lui contribuire alla Juventus Next Gen.

classe 2003, 34 presenze totali in Serie A, in stagione 22 presenze da oltre 30 minuti. Potrebbe anche lui contribuire alla Juventus Next Gen. Charly Alcaraz è classe 2002, ha 8 presenze in stagione, quindi rispetta i requisiti, potrebbe giocare.

La risposta quindi è: dipende.