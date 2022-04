Dopo il rinnovo fino al 2023 (scattato automaticamente al raggiungimento della 40esima presenza stagionale), Juan Cuadrado e la Juventus non sono riusciti a trovare l'accordo per spalmare l'ingaggio del colombiano, questo riporta la Stampa. Il desiderio del club bianconero sarebbe quello di proporre al giocatore un altro anno di contratto (quindi fino al 2024) diminuendo però l'attuale stipendio (5 milioni). Proposta che al momento secondo il quotidiano non è stata accettata da Cuadrado.