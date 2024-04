Juventus, non solo Calafiori: nuova pista in difesa

30 minuti fa



Tra il ritorno in Champions League e la caccia alla Coppa Italia, c’è sempre il mercato ad affollare i pensieri della Juventus, con Cristiano Giuntoli al lavoro per costruire il futuro. Le prime decisioni importanti si avvicinano e coinvolgono tutti i reparti. A centrocampo i nomi sono diversi: da Koopmeiners a Samardzic, ma non solo, mentre in attacco resistono le candidature di Greenwood e Alvaro Morata. E in difesa?



Il pallino resta Riccardo Calafiori del Bologna, esploso alla corte di Thiago Motta. I bianconeri per tentare l’assalto all’ex romanista non scartano a priori l’ipotesi di dover sacrificare qualcuno. Il sacrificato rischia di essere Timothy Weah e il sostituto può arrivare dal Lille: alla Continassa hanno drizzato le antenne su Tiago Santos, 21enne terzino destro.