Juventus-Calafiori, contatti continui: l'offerta tra Bologna e Basilea

Marco Demicheli

3 ore fa

1

All'ombra di Zirkzee, soltanto perché il suo mestiere non è segnare gol, ma evitare che lo facciano gli avversari. Ma Riccardo Calafiori è, proprio come l'attaccante olandese, uno dei simboli di questa straordinaria stagione che sta vivendo il Bologna di Thiago Motta. Riportato in Italia a fine agosto scorso dopo un anno passato in Svizzera, al Basilea, il classe 2002 si è affermato inizialmente come terzino e poi come centrale mancino, diventando in pochi mesi - nonostante i 22 anni ancora da compiere - uno dei migliori di tutto il campionato nel suo ruolo.



OFFERTA IN ARRIVO - Naturale, quindi, che su di lui abbiano messo gli occhi già club importanti, pronti a sfruttarne la forza fisica e, soprattutto, la qualità nella costruzione di gioco. Il Napoli e la Juventus sono le due società che hanno mostrato maggior interesse nell'ex Roma, coi bianconeri che da settimane stanno portando avanti contatti continui con le parti in causa per arrivare a un trasferimento in estate. La richiesta del Bologna è superiore ai 20 milioni di euro, anche in considerazione del fatto che parte del ricavato dalla cessione andrà girato al Basilea, in base agli accordi presi qualche mese fa. Dettagli su cui le parti sono al lavoro, per un affare che nei piani primaverili di Giuntoli e dei suoi collaboratori occupa un ruolo di primo piano.