Dusan Vlahovic non trova la rete in campionato da ben tre mesi, precisamente dalla doppietta siglata nel 3-0 in casa della Salernitana. L'ex Fiorentina non sta incidendo come tutti si aspettavano, ma nonostante ciò, continua ad attirare verso di sé l'interesse di diversi club. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, i 90 milioni di euro non rappresenterebbero più la richiesta minima per l’attaccante della Juventus. Questo, dunque, metterebbe in corsa per l’acquisto del centravanti serbo non solo i club di Premier League, ma anche il Bayern Monaco che potrebbe assicurargli un ruolo centrale nel progetto del club.