Juventus, novità su Rabiot e McKennie in vista dell'Atalanta: le ultime

Adrien Rabiot e Weston McKennie continuano ad allenarsi a parte e ad oggi rimangono un grande punto interrogativo per Massimiliano Allegri in vista della partita contro l’Atalanta - valevole per la ventottesima giornata di Serie A - delle 18 di domenica 10 marzo. Il centrocampista francese e il calciatore statunitense hanno svolto lavoro personalizzato pure nella seduta di allenamento di oggi e il loro recupero sarà un dubbio che l’allenatore bianconero si riserva di sciogliere soltanto nelle ore immediatamente antecedenti al calcio di inizio della sfida contro la formazione di Gasperini.



LE ULTIME - Rabiot, vittima della lussazione ad un dito di un piede in occasione del match contro il Frosinone del 25 febbraio scorso, si è visto solamente in palestra, mentre McKennie - che nella stessa gara ha accusato la lussazione di una spalla - ha svolto del lavoro sul campo insieme a Mattia Perin, altro giocatore presente nella lista degli indisponibili. Allo stato dell’arte, appare più probabile un recupero, per figurare quanto meno nella lista dei convocati e accomodarsi in panchina, di McKennie, che ha appunto iniziato a lavorare sul campo, seppure in maniera differenziata. I prossimi allenamenti saranno dunque determinati per fare delle previsioni più precise in vista di domenica.