Juventus, nuovo summit fissato con Ramadani per Chiesa: la decisione a sorpresa di Thiago Motta

La rete, straordinaria, al Monza per chiudere con il sorriso una stagione difficile. Chiesa ora vuole pensare solo alla Nazionale e all’Europeo dove spera di essere decisivo come 4 anni fa in Inghilterra. Al futuro di Federico sta già pensando non solo il suo agente Ramadani ma anche la Juventus considerando che l’attuale contratto andrà in scadenza nella prossima stagione.Il piano di Giuntoli su Chiesa è ormai chiaro da diversi giorni: rinnovo ponte fino al 2026 in modo da avere più forza sul mercato.La società, senza sforare i propri parametri economici, è disponibile ad accontentare il giocatore nelle richieste.

Due saranno i fattori che determineranno il futuro di Chiesa: le prestazioni all’Europeo per ampliare il numero delle pretendenti che oggi vede la Roma in prima fila eSecondo quanto riferito da Sky, il futuro tecnico della Juventusperché difende poco e nel suo undici titolare non ci sarebbe posto per lui. Una visione che potrebbe portare a degli sviluppi ancora più rapidi rispetto alle idee di Giuntoli…