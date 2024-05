Lille, che bagarre per David: Aston Villa in pole, si inserisce la Roma. E il Milan…

Jonathan David animerà le prossime settimane di calciomercato perché un attaccante così, da 19 gol e 4 assist nell’ultima stagione al Lille, non può che piacere a tanti. In Premier League il classe 2000 riscuote tanti interesse da almeno tre club con l’Aston Villa che sembra essere quello più vicino a trovare un accordo con il Lille. Ma prima bisognerà ottenere il sì del classe 2000 che ha preso tempo per valutare tutte le offerte con la giusta calma per quella che sarà una scelta determinante per la propria carriera professionale.

CI PROVA ANCHE LA ROMA - Nella corsa a Jonathan David si è iscritta anche la Roma: il neo direttore dell’area tecnica Ghisolfi ha già sondato il terreno sia con l’entourage del giocatore che con il Lille. L’operazione resta complicata per i giallorossi più per una folta concorrenza che per i costi. Il Milan, ad esempio, potrebbe tornare alla carica nei prossimi giorni considerando che il prossimo allenatore Paulo Fonseca conosce molto bene l’ex Gent avendolo allenato al Lille. Al momento, però, resta un nome alternativo ai vari Joshua Zirkzee e Benjamin Sesko.