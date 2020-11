In questi primi mesi di Andrea Pirlo sulla panchina della Juve appare chiara la volontà del tecnico bresciano di lanciare qualche giovane interessante. Dopo Frabotta, che piace molto al Maestro e spesso viene lanciato da titolare, un altro giocatore dell’under 23 si appresta a fare il salto in prima squadra. Stiamo parlando del difensore rumeno classe 2002 Radu Dragusin che sta ben figurando in Lega Pro e, nonostante la recente positività al Covid, è stato già convocato da Pirlo per la panchina nel mach di domenica contro la Lazio all’Olimpico.



E’ bene sottolineare come il talento balcanico sia ancora molto giovane e il suo adattamento al livello della serie A verrà valutato in questi mesi, resta comunque la soddisfazione di aver colpito, comunque vada il suo percorso, lo staff tecnico con il suo rendimento