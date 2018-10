Juventus e PSG volano sulle ali dell'entusiasmo: i due club sono primi nei rispettivi campionati, Serie A e Ligue 1, già con un considerevole vantaggio sulle inseguitrici, tanto che sia in Italia che in Francia quasi nessuno ha più dubbi su chi vincerà il titolo in questa stagione. Il club bianconero ha centrato otto vittorie su otto partite disputate, con la bellezza di diciotto reti realizzate e solo cinque subite, con un vantaggio di sei punti sul Napoli secondo, mentre i parigini fanno ancora meglio, con nove vittorie su nove gare, trentadue gol realizzati e sei subiti e un vantaggio di sette punti sul Lille secondo. Due campionati che, se non sono già finiti, sono fortemente indirizzati.



LA SFIDA - Tutto sulla Champions League, dunque, nella quale le due squadre potrebbero essere rivali già negli ottavi di finale. Noi della redazione di Calciomercato.com abbiamo provato a stilare una formazione dei migliori di entrambe le squadre, mettendoli a paragone nel più classico degli uno contro uno. Ecco chi è più forte tra Juve e PSG secondo noi:



Juve (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bernardeschi, Pjanic, Matuidi; Dybala, Ronaldo, Mandzukic.



PSG (4-3-3): Buffon; Meunier, Thiago Silva, Marquinhos, Bernat; Di Maria, Verratti, Rabiot; Mbappè, Cavani, Neymar.



I DUELLI:



Szczesny vs Buffon: Szczesny



Cancelo vs Meunier: Cancelo



Bonucci vs Thiago Silva: Thiago Silva



Chiellini vs Marquinhos: Chiellini



Alex Sandro vs Bernat: Alex Sandro



Bernardeschi vs Di Maria: Di Maria



Pjanic vs Verratti: Pjanic



Matuidi vs Rabiot: Matuidi



Mbappé vs Dybala: Mbappé



Ronaldo vs Cavani: Ronaldo



Neymar vs Mandzukic: Neymar



All. Allegri vs Tuchel: Allegri





LA FORMAZIONE FINALE (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Thiago Silva, Chiellini, Alex Sandro; Di Maria, Pjanic, Matuidi; Mbappé, Ronaldo, Neymar. All. Allegri





Juve-Psg finisce 8-4



