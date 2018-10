Dopo l'anticipo di venerdì e le gare di ieri, termina oggi con quattro partite la nona giornata di Ligue 1: apre alle 15 il Bordeaux di Cornelius e Karamoh, che vuole centrare il quinto risultato utile di fila nell'impegno in casa contro il Nantes penultimo, a secco di vittorie da quattro turni. Alle 17 due gare: il Monaco, incredibilmente penultimo e reduce da due ko di fila, deve assolutamente riscattarsi in casa contro il pericolante Rennes, fermo a 8 punti e a secco di vittorie da quattro giornate; il Marsiglia di Garcia, reduce dalla beffa in Europa League contro l'Apollon Limassol, vuole rientrare in zona Europa nell'impegno casalingo contro un Caen in salute. Chiude alle 21 il big match di giornata: il PSG, che ha centrato finora otto vittorie su otto ed è già a più otto sulla seconda, affronta al Parco dei Principi il Lione, partito male ma in serie positiva da quattro giornate e in risalita verso la zona Champions, ma già a meno dieci dalla vetta.