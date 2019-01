La Juventus mette gli occhi su un talento della cantera del Barcellona: Ilaix Moriba, nato in Guinea il 19 gennaio 2003, centrocampista già paragonato a Yaya Touré e seguito pure dal Manchester City.



Il club bianconero sta poi lavorando per portare in Italia un altro giovane centrocampista: Szymon Zurkowski. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il polacco del Gornik Zabrze (classe 1997) potrebbe essere acquistato in sinergia con il Genoa. In ottimi rapporti con la Juve, come dimostrano le trattative in corso per Romero e Sturaro.