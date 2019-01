Si conferma particolarmente produttivo l'asse di mercato tra Juve e Genoa. Soprattutto nelle sessioni invernali. È quello legato a Stefano Sturaro il primo affare di questo 2019 tra i due club, un cavallo di ritorno che passa in rossoblù un prestito con opzione di riscatto per una cifra compresa tra gli 8 e i 10 milioni di euro. Molto meno di quanto circolato nelle scorse ore da fonti vicine al giocatore, che parlavano di un trasferimento a titolo definitivo per circa 18 milioni. Quanto basterà in ogni caso alla Juve per registrare una preziosa plusvalenza (il valore residuo al 30 giugno 2018 del suo cartellino era di 4,3 milioni) e al Genoa per regalare a Cesare Prandelli il centrocampista di quantità di cui aveva bisogno. Finisce quindi senza nemmeno cominciare l'avventura di Sturaro allo Sporting Lisbona: accolto come un eroe, l'ormai ex bianconero non è mai riuscito a mettersi a disposizione dei portoghesi, a causa di quell'infortunio che sembrava potesse essere superato entro novembre e invece si è protratto fino alla sosta. Mancano proprio i dettagli burocratici per la definizione dell'operazione: Sturaro dovrà rientrare dal prestito e poi passare al Genoa dopo aver superato le visite mediche.



POI ROMERO – Questione di ore, massimo giorni: l'incontro decisivo dovrebbe essere fissato per mercoledì. Intanto tra Juve e Genoa si continua a trattare per trovare una quadra anche per Cristian Romero. Si lima sulle cifre e sui tempi, c'è già il sì del giocatore e la formula: il difensore argentino verrà acquistato dalla Juve e resterà ancora a lungo in rossoblù. Il Genoa chiede 25 milioni, i bianconeri puntano ad abbassare la valutazione. E Romero verrà acquistato subito restando in prestito per 6 o 18 mesi, oppure a giugno con prestito programmato di 12 o 24 mesi.