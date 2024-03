Juventus: occhi su Wendell e Mittelstadt, in gol contro Dumfries

La Juventus prepara la svolta sul mercato per la fascia sinistra. Il 33enne brasiliano Alex Sandro è in scadenza di contratto a giugno e si svincolerà a parametro zero, Filip Kostic e Samuel Iling-Junior sono in vendita. Questi ultimi due sono reduci dagli impegni con le rispettive nazionali: il 31enne serbo ha giocato i primi 63 minuti dell'amichevole (arbitrata dall'italiano Di Bello) vinta 1-0 a Cipro con gol di Milinkovic-Savic su assist di Samardzic, mentre il 20enne inglese ha segnato una doppietta con l'Inghilterra Under 21 nel 7-0 rifilato ai pari età del Lussemburgo in una gara valevole per le qualificazioni agli Europei di categoria.



TRE NOMI - In vista del prossimo mercato estivo Giuntoli non perde di vista Reinildo Mandava (nazionale classe 1994 del Mozambico in forza all'Atletico Madrid), che aveva cercato di portare a Napoli quando giocava al Lille in Francia. Il suo contratto scade a giugno 2025, così come quello di Wendell al Porto. Classe 1993 ex Bayer Leverkusen, ha esordito in nazionale maggiore nelle ultime due amichevoli giocate dal Brasile a Wembley con l'Inghilterra e al Bernabeu di Madrid con la Spagna. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, a vederlo c'erano pure gli osservatori della Juventus, che hanno visionato un altro debuttante in nazionale maggiore: Maximilian Mittelstadt, lanciato dal ct Nagelsmann nelle amichevoli vinte con Francia e Olanda. Contro gli orange dell'interista Dumfries, è arrivata anche la gioia del gol. Classe 1997, è sotto contratto fino a giugno 2026 con lo Stoccarda, che la scorsa estate lo ha pagato solo 500mila euro dall'Hertha Berlino, retrocesso in seconda divisione.