Juventus, occhio a Calafiori: ci pensa Xabi Alonso

24 minuti fa



Il Bayer Leverkusen ha da poco conquistato la prima, storica Bundesliga di sempre da quando esiste il club, ma le Aspirine stanno già andando a caccia di potenziali rinforzi da aggiungere alla squadra allenata da Xabi Alonso, per poter provare a pensare di fare un ulteriore salto di qualità.



In particolare le attenzioni dell'uomo mercato Rolfes, almeno per adesso, si stanno concentrando su una nuova pedina per la difesa. Un centrale di giovane età: secondo quanto riporta la Bild, si tratta di Riccardo Calafiori del Bologna, messo anche nel mirino della Juventus, per il quale, però, la dirigenza dei felsinei non ha intenzione di mettersi a sedere e ascoltare offerte che siano inferiori ai 25 milioni di euro.