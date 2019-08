Il terzino brasiliano Danilo sta per diventare ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus: l'ormai ex Manchester City, che arriva a Torino nello scambio con Cancelo più 28 milioni per il club bianconero, è atteso in Italia in giornata mentre mercoledì sosterrà le visite mediche di rito al J Medical di Torino.



I DETTAGLI - Per il terzino classe 1991 è pronto un contratto da 4 milioni di euro per 5 anni: le stesure di entrambi i contratti sono state completate nella giornata di ieri. Seguite tutta la giornata di Danilo in diretta su Calciomercato.com: