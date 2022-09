Tempo di primi bilanci anche per quella Serie A che questa settimana è ferma ai box per gli impegni della nazionale in Nations League prima con l’Inghilterra e dopo con l’Ungheria. Dopo appena sette gare disputate sono loro, gli allenatori, a finire sotto i riflettori per i risultati di squadre che non certo stanno rispondendo al meglio delle aspettative della vigilia. Sono loro a pagare, a volte anche capri espiatori, se i conti non tornano. È il caso della Juventus e del suo allenatore Massimiliano Allegri sotto osservazione per i risultati sinora conquistati: ottavi in classifica con dieci punti all’attico, meno della metà dei ventuno che erano in palio, e con sul groppone anche due sconfitte su due gare in Champions League. I betting analyst sembrano però certi che fino al 31 ottobre ci sono poche possibilità che ad Allegri la società dia il benservito e bancano basso la sua permanenza a 1,60. Le alternative? In primis la soluzione interna Paolo Montero, tecnico dell’under 19 sempre della formazione bianconera, la cui promozione è offerta a 4,00. Tra gli eventuali sostituti a seguire Zinedine Zidane a 6,50, Thomas Tuchel a 10,00, Marco Landucci a 15,00, Paulo Sousa e Mauricio Pochettino a 20,00, Sinisa Mihajlovic a 30,00, Adolf Hutter e Claudio Ranieri a 35,00, Rafael Benitez e Dejan Stankovic a 50,00, Roberto Mancini a 100,00 ma con un “altro” fuori elenco che paga due volte e mezzo la posta.