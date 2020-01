La Juve allunga in vetta alla classifica e lo fa in una serata dove è necessario il solito Cristiano Ronaldo per togliere le castagne dal fuoco. Bene Rabiot, benissimo De Ligt, malocchio Ramsey, non si nota Kuluseveski. Queste le pagelle di Calciomercato.com.



Juventus-Parma 2-1

Juventus

Szczesny 6: gli basta fare buona guardia sui tiri dalla distanza di Kucka, Kurtic e Hernani. Non può nulla su Cornelius.

Cuadrado 6: accompagna l'azione con continuità.

De Ligt 7: roccioso, in netta crescita, sovrasta puntualmente l'avversario di turno. E su Sprocati salva tutto, una respinta che vale quanto un gol.

Bonucci 6: lascia il lavoro sporco a De Ligt, fa ripartire l'azione con pulizia

Alex Sandro 6: venti minuti in cui svolge il compitino (21' p.t. Danilo 6,5: si fa vedere, intraprendente, colpisce anche un palo da fuori area)

Rabiot 6,5: nel primo tempo è il migliore a centrocampo per la Juve

Pjanic 5,5: la Juve è lenta e lui non riesce a farle cambiare giri nel motore. Dopo il vantaggio è tutto più facile

Matuidi 6: corre per tutti

Ramsey 5,5: sottotono, tra le linee non riesce mai a mettersi in mostra, pericoloso solo a ridosso dell'intervallo (14' s.t. Higuain 6: entra con la Juve di nuovo in vantaggio)

Dybala 6,5: svaria su tutto il fronte d'attacco alla ricerca di spazi che non riesce a creare, si accende nella ripresa con un colpo di tacco per Danilo. Il gol del 2-1 per metà è suo (35' s.t. Douglas Costa s.v.).

Ronaldo 7,5: è il più intraprendente, il gol in un modo o nell'altro se lo va a prendere, per lui sono tutti belli anche quelli sporchi e un po' fortunosi. Sono 16 in campionato, pochi?



All. Sarri 6,5: la Juve non incanta ma tenta il primo allungo del campionato, trascinata da Ronaldo. E va bene così.



Parma

Sepe 6,5: non può nulla sulla deviazione di Darmian né sul piattone di Ronaldo, super su Danilo.

Darmian 5,5: al posto sbagliato nel momento sbagliato

Iacoponi 6: ci mette tutta l'esperienza che ha, efficace nonostante tutto

Bruno Alves 6: amico da sempre di Ronaldo, non fa sconti, dalla sua parte non si passa

Gagliolo 5,5: generoso, ma se puntato va in affanno

Scozzarella 6: le dà e le prende, col contagiri il corner dell'1-1 (21' s.t. Sprocati 6: tiene alta la pressione).

Hernani 6,5: tra i segreti del Parma rivelazione, si vede poco ma si sente molto

Kulusevski 5: occhi addosso, forse per quello non si nota quasi (43' s.t. Siligardi s.v.)

Kucka 6: il più pericoloso dei suoi

Kurtic 6: ora esterno, ora mezzala, con la clava più che di fioretto

Inglese 5,5: finché resta in campo prova a far risalire la squadra senza troppo successo, sfortunato esce già al 44'. (44' p.t. Cornelius 6,5: la prima palla che vede, la butta in rete. )



All. D'Aversa 6: il Parma è squadra vera, essenziale ma vera.