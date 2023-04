Il contratto di Szczesny è in scadenza di contratto e la sua avventura alla Juventus potrebbe terminare questa estate. Da qualche settimana sono iniziati a circolare i nomi di Vicario e Carnesecchi. Però, quanto riporta Give Me Sport, i bianconeri stanno muovendo dei passi in avanti per Edouard Mendy del Chelsea. Il senegalese ha giocato appena 11 partite in stagione considerando tutte le coppe. Il classe ’92 è stato alle prese in queste settimane con un infortunio alla spalla che lo ha tenuto fuori in tutto il 2023 e non a caso l’ultima presenza con i Blues è datata 12 novembre.