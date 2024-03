Juventus: per Kean è ora o mai più. In Serie A, per la Nazionale e... al fantacalcio

Enrico Turcato

23 minuti fa



La 30esima giornata di campionato offre una grande occasione a Moise Kean, atteso da titolare assieme a Chiesa nell'attacco della Juventus contro la Lazio. L'attaccante italiano non ha bonus all'attivo in stagione e questa è una delle ultime chance, sia per una resurrezione in Serie A, sia per le residue speranze di convocazione a Euro 2024.



Chi lo ha in rosa al fantacalcio è chiamato a schierarlo: il punto nel nostro approfondimento video.