Sia Juventus che Milan si stanno muovendo molto sul mercato per rafforzare le loro rose in vista della prossima stagione. Uno dei reparti su cui stanno puntando entrambe è quello offensivo. Secondo quanto riportato da Fichajes.net, il nome caldo in comune è quello di Noa Lang. L'attaccante del Bruges ha collezionato 11 gol e 6 assist e le sue prestazioni hanno destato l'interesse di molti club europei. Però, il club belga non lascerà partire facilmente il giocatore. Il suo valore è di 20 milioni di euro.