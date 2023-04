Nuova gatta da pelare per Massimiliano Allegri. Nei giorni scorsi si sono registrate alcune incomprensioni tra l'allenatore della Juve e alcuni dei suoi calciatori, tra i quali anche big come Dusan Vlahovic, con cui il toscano avrebbe discusso in modo accesso proprio nei giorni prima della tribuna contro l'Inter a causa dell'ennesimo infortunio. A riportarlo è Tuttosport.