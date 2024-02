Juventus, per McKennie arriva il momento del rinnovo: tutti i dettagli

Weston McKennie ne avrà per un po', salvo sorprese non tornerà prima che termini la prossima sosta. La lussazione alla spalla sinistra va tenuta sotto stretta osservazione, se l'è procurata per eccesso di generosità nel tentativo (riuscito) di rimediare al proprio unico errore commesso col Frosinone andando ad anticipare Kaio Jorge lanciato a rete. La Juventus perde così quello che è stato forse uno dei giocatori migliori della stagione per rendimento e continuità, passato in pochi mesi dal ruolo di elemento fuori progetto a quello di imprescindibile. McKennie ne avrà per un po' e così potrà anche tirare il fiato dopo una stagione vissuta tirando al massimo senza un attimo di respiro. E in questa fase potrebbe arrivare anche il momento giusto per il rinnovo di contratto.



LA SITUAZIONE – Il suo contratto è in scadenza al 30 giugno 2025, nel frattempo è però cambiato tutto attorno a lui. La Juve vuole infatti blindarlo, l'americano dal canto suo non sembra avere più in alcun modo bisogno o voglia di cambiare aria. Si procede quindi in maniera anche piuttosto spedita verso il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2027, rimodulando leggermente l'ingaggio che sarà compreso tra i 3 e i 3,5 milioni netti bonus inclusi.