Nonostante l'interesse della Juventus per Giacomo Raspadori sia ormai noto, ancora non è stata avviata nessuna trattativa con il Sassuolo, questo ciò che scrive la Gazzetta dello Sport. Gli emiliani valutano l'attaccante 40 milioni; la dirigenza bianconera dovrà prima capire la strategia da adottare per rinforzare l'intera rosa e solo dopo deciderà se affondare il colpo.