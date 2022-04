Maurizio Arrivabene, ad della Juventus e Tullio Tinti, agente di Giacomo Raspadori, continuano a vedersi e a parlarsi, anche in virtù della città natale in comune, ovvero Brescia, questo ciò che riporta la Gazzetta dello Sport. L'attaccante del Sassuolo piace da tempo alla dirigenza bianconera e i due club potrebbero trovare un'intesa simile a quella che ha portato Manuel Locatelli a Torino quest'estate. Prestito biennale con obbligo di riscatto per una valutazione di circa 30 milioni. A favorire la trattativa c'è lo stipendio del giocatore, che guadagna 600mila euro e la volontà dei neroverdi a dialogare.